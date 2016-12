Foglia betont, dass Klasseninterventionen und Präventionsarbeit auch künftig nur vereinzelt möglich sei. Trotzdem ist er überzeugt, dass die Lehrkräfte und Eltern durch das Angebot der Schulsozialarbeit entlastet werden.

Beiträge an Hilfsprojekte

Immer in der letzten Sitzung des Jahres verteilt der Gemeinderat Biberist Geld an Hilfsprojekte im In- und Ausland. Heuer waren es folgende Institutionen, die profitieren konnten. 2500 Franken Nothilfe für die Philippinen nach dem Wirbelsturm, 2500 Franken an das Jubiläumslager des Panathlon Club Solothurn. Gemeindepräsident Martin Blaser hat je 1500 Franken für das Projekt Indienschule, das durch eine Biberister Lehrerin begleitet wird, gesprochen und weitere 1500 Franken an Amitola, gemeinnützige GmbH für Kinder, in Neuendorf.

Die FDP-Fraktion hat den Betrag von 3000 Franken je hälftig an das Projekt Trockenmauern im Kastanienwald im Tessin und an Umbauarbeiten in der Casa Fiori, ebenfalls im Tessin, gesprochen. Die CVP-EVP-Fraktion berücksichtigt je hälftig das Discherheim Solothurn und die Casa infantiles der Jesuitenmission in Santo Domingo. Die SP-Fraktion will den Gesamtbetrag von 3000 Franken an die Erdbebenopfer in Italien überweisen. Die SVP-Fraktion drittelt den Betrag und stiftet ihn der Wildstation in Landshut, dem Discherheim in Solothurn und dem Projekt Aqua Alimenta, Kleinbewässerungen für Bauern in Westafrika.