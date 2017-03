Anfangs war die Geissfluestrasse Ost in Lommiswil eine «Steinlistrasse» mit allgemeinem Fahrverbot. Der Ausbau erfolgte auf 4,5 Metern geteert, was ganz sicher auch Vorteile brachte. Der Nachteil: Kostenübernahme der Anwohner von 90 Prozent (und das war viel), kein Mitspracherecht, teilweise ungünstige Grundstückabschlüsse, Aufhebung des Fahrverbots mit dem Zuspruch Zubringerdienst gestattet. Und jetzt soll in Zeiten der Quartierberuhigungen eine Buslinie durch ein Quartier fahren, das nicht einmal einen Gehsteig zur Sicherheit der Fussgänger aufweist? Die Abschlüsse an den Rändern bestehen teils aus Mauern, Stellriemen und Hecken, teils beides gleichzeitig. Auf 4,5 Metern kann mich leider ein Bus nicht kreuzen mit meinem Auto (Bus 2,5 Meter unser Auto 2,16 Meter). Nun wird wohl von uns erwartet, rückwärtszufahren? Ausweichen geht nicht mehr auf den privaten Grundstücken, da diese abgesperrt werden, und eigentlich ist ja das auch nicht der Sinn. Ein Bus für die Allgemeinheit? Ja wer sind dann wir? Niemand? Hand aufs Herz: Niemand von den Befürwortern möchte durch seine Quartierstrasse einen Bus haben. Eine gute Lösung kostet Geld, entweder man gibt es aus oder lässt es. Ach ja: Schneefräse erwerben und Bushaltestelle bauen kostet auch noch zusätzlich. Mit dieser Strasse kann vonseiten der Behörden noch einiges angestellt werden, das wissen wir. Wir hoffen doch aber nicht. Und noch was: Es ist kein «Streit», nur sind wir nicht einverstanden.

Jeannette Schaad, Lommiswil