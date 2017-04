Wegen einer defekten Abwaschmaschine ist am Donnerstagnachmittag in Riedholz SO die Küche in einem Zweifamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch nicht mehr bewohnbar.

Sie wurde durch den Rauch und und die Löscharbeiten stark beschädigt, wie die Polizei Kanton Solothurn am Freitag mitteilte. Der Brand war kurz vor 17 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehr hatte ihn laut Communiqué schnell unter Kontrolle.