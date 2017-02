Hörspiele sind nie aus der Mode

Es ist doch erstaunlich, dass neben den vielen visuellen Möglichkeiten, welche Kinder heute haben, um Geschichten zu erleben, das Hörspiel immer noch sehr gefragt ist. «Ich finde dies eine sehr gute Variante, Geschichten mitzuerleben», sagt Vescovi. «Hörspiele regen die Fantasie an, sind überall zu hören, ob unterwegs oder zu Hause. Hörspiele sind nach wie vor im Trend.»

Michael Vescovi hat an der Jazzschule Basel eine Ausbildung zum Klavierlehrer absolviert und gleichzeitig Filmmusik studiert. Nach seiner Ausbildung hat er sich früh selbstständig gemacht, denn: «Man muss in diesem Metier aktiv sein. Es wartet niemand auf einen.» Neben dem Schreiben und Produzieren von KinderHörspielen ist er auch als Sounddesigner in der Werbung tätig, zudem arbeitet er in einem 40-Prozent-Pensum als Klavier- und Musikensemble-Lehrer an der Schule von Zuchwil.

Ab Ende Februar zu haben

Nun sind die Macher von «Kate Odell» sehr gespannt, wie die Kinder auf die neue Hörspiel-Reihe reagieren. Ab Ende Februar werden die Hörspiele verfügbar sein. «Es sind CDs, iTunes- und ein Streaming-Angebot möglich», so der Musikproduzent. Die junge Detektivin Kate Odell ist 12 Jahre alt und ist in ihrer Freizeit – so wie Julia Jeker – mit Film- und Fernsehproduktionen beschäftigt. Vescovi sagt: «Wir haben ihr natürlich eine komplette, spannende Familiengeschichte verpasst, ebenso ihrem Kollegen Sven (s. Kasten). Und: Die Hörspiel-Reihe ist so ausgelegt, dass Stoff für viele spannende Storys möglich ist.

https://www.facebook.com/KOHoerspiel/ und www.kateodell.ch Folgen kann man Kate Odell auch auf Instagram unter ko_kateodell