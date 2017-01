Steine sind für Sehbehinderte

In seiner Stellungnahme bemerkt der Regierungsrat vorneweg, dass die Kritik exemplarisch die sich zum Teil widersprechenden Anforderungen an die Ausführungen von Strassenbauten illustriere. Konkret entspreche der sanierte Radweg Biberist–Solothurn den Vorgaben der neuen VSS-Norm «Hindernisfreies Bauen». VSS ist ein Verein, der Forschung und Normierung im Strassen- und Verkehrswesen betreibt. Velofahrer und Rollstuhlfahrer erachten die gemäss der VSS-Norm zwingend vorgegebene Fahrbahnabtrennung mit Randsteinen als absolut schikanös, so der Regierungsrat. Sehbehinderte dagegen sind unbedingt darauf angewiesen, mit dem Stock ertastbare Absätze vorzufinden, damit sie sich im Raum orientieren können. Sie könnten sonst vom geschützten Gehwegbereich unbeabsichtigt auf die Fahrbahn gelangen.

Die Korrektur beim Fliederweg, sei aufgrund der Kritik von Velofahrern erfolgt. In einer Interessenabwägung habe der Kanton zusammen mit der Bauverwaltung Biberist sowie der solothurnischen Facharbeitsgruppe Fuss- und Veloverkehr die sogenannte Lösung «Trottoirüberfahrt» gewählt. Vorteil: Der Velofahrer könne nun niveaulos die Kreuzung passieren. Nachteil: Ein wartendes Fahrzeug aus Fahrtrichtung Fliederweg könne die Durchfahrt versperren. Zudem sei mit dieser Lösung eine Schneeräumung erschwert.

Diese Antwort hat Barbara Wyss Flück verärgert. Sie spricht von Schreibtischtätern. «Beim Fliederweg habe ich noch nie wegen eines haltenden Autos warten müssen.» Sie sei begeistert von der Situation beim Fliederweg. «Aber weiter Richtung Biberist wurde wieder die Lösung mit den abgeschrägten Randsteinen gewählt. Und hier klappt die Schneeräumung auch nicht.» Dazu lieferte sie ein Foto an die Redaktion (siehe oben links). «Ein kleinerer Absatz würde auch schon genügen.»

Wenig Spielraum

Doch die weitere Antwort des Regierungsrates auf die kleine Anfrage verheisst für Barbara Wyss Flück und die Velofahrer wenig Gutes. Weitere Anpassungen zugunsten der Velofahrer könnten nicht vorgenommen werden. «Der Spielraum für mögliche Lösungen ist aufgrund der verbindlichen Normvorgaben beschränkt», begründet der Regierungsrat.

Bei verkehrsorientierten Strassen sei die Trennung zwischen Gehweg oder Rad-/Gehweg und der Fahrbahn gemäss der VSS-Norm zu gestalten, so die Richtlinie des Regierungsrates. Bei untergeordneten Strassen oder bei Radwegen ausserorts mit geringen Fussgängerzahlen könne im Einzelfall auf dieses Trennelement verzichtet werden.

Die neue Norm führe im Übrigen, so der Regierungsrat, nicht nur im Kanton Solothurn, sondern auch in anderen Kantonen zu «hitzigen und emotional» geführten Diskussionen.