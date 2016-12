Fränzi Burkhalter-Rohner habe während acht Jahren tadellose Arbeit im Kantonsrat geleistet, schreibt die SP Biberist in einer Mitteilung. Sie war etliche Jahre Fraktionschefin der SP und hat die SP-Politik in der Legislative massgeblich beeinflusst. Bedingt durch private und berufliche Veränderungen, wollte sie sich vorerst aus der kantonalen Politik zurückziehen. Nach klärenden Gesprächen mit Exponenten des Vorstandes der SP Biberist, wird sich die Spitzenkandidatin nun doch erneut einer Wiederwahl stellen. Der Vorstand der SP Biberist hat sie nachnominiert und sei froh, eine äusserst kompetente und menschlich wertvolle Kandidatin zu portieren, so der Text in der Mitteilung. (mgt)