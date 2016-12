Folgende klinische Zeichen sind verdächtig für die sogenannte virulent-systemische Calicivirus-Infektion: Fieber, stark reduzierter Allgemeinzustand, Ödeme (Schwellungen) und Krusten vor allem am Kopf und an den Pfoten, Ulzera (Geschwüre) in der Maulhöhle, Speicheln, Gelbfärbung der Haut und Schleimhaut und Atembeschwerden. Die Infektion betrifft nur Katzen, andere Tierarten und Menschen sind nicht gefährdet.

Quelle: www.tierspital.uzh.ch