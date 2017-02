Solothurn ist eine Konkurrenz

Pascal Eggenschwiler von der Kantonspolizei Solothurn, der den Verkehr für die Chessler regelte, zeigte sich enttäuscht. «Es ist schade, dass solche Bräuche immer mehr verschwinden.» Die geringe Teilnehmerzahl könne aber auch daran liegen, dass die Kinder-Chesslete in der Stadt Solothurn zeitgleich stattfindet.

Laut dem Oberchessler hatte die Kinder-Chesslete zu ihren besten Zeiten noch rund 200 bis 300 Teilnehmer. In den letzten Jahren nahm dies aber kontinuierlich ab. Und auch die grosse Chesslete am Donnerstagmorgen für die Erwachsenen gibt es mittlerweile nicht mehr. Wenn es nächstes Jahr wieder so wenige Teilnehmer gebe, werde es 2019 wohl keine Kinder-Chesslete in Zuchwil mehr geben, sagt Meister.

Sein Sohn Mike Meister hofft nicht, dass es soweit kommt. Denn er wäre eigentlich als Nachfolger vorgesehen und will frischen Wind in das Ganze bringen. Was er genau geplant hat, will er noch nicht offiziell verraten. Es soll eine Überraschung für die Eltern werden.

Etwas Positives habe so ein kleines Chessler-Grüppchen dennoch, sagen die Grossmütter zweier Kinder. «Man verliert seine Kinder nicht in der Menge.» Und auch der Lärm sei für die Kinder ein weniger grosses Problem. Heute Morgen fand noch die Kindergarten-Chesslete in Zuchwil statt. Und in der Stadt Solothurn wurde mit der grossen Chesslete die Fasnacht eingeläutet.