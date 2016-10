Der Grundstein für den Bau des Restaurants Neuhüsli wird 1833 gelegt, als die neue Solothurn-Bern-Strasse vom Neuhüsli in Lohn nach Biberist gebaut wird. Die neue verkehrsgünstige Strasse steht quasi «Pate» für den Neubau des Restaurants. Johann Furrer erstellt die Wirtschaft an die neue Bernstrasse, um vor allem von der neuen Verkehrslage zu profitieren. Später gelingt es ihm, das notwendige Wirtschaftsschild «Kreuz», das im Rest. Sternen im Dorf Lohn frei wird, für das neue Restaurant zu erwerben.

Erst 1889 setzt sich der im Ortsgebrauch öfters verwendete Name «Neuhüsli» für die Wirtschaft durch und der Gasthof wird umgetauft. 1903 kauft Hermann Kaufmann aus Biberist die Wirtschaft. Eine Aufwertung der Lage erlebt der Gasthof 1916 – vor genau hundert Jahren – als die neue Bahn «Elektrische Solothurn-Bern» eingeweiht wird und der Bahnhof «Lohn-Lüterkofen» neben der Wirtschaft «Neuhüsli» zu stehen kommt. 1923 brennt der Gasthof fast vollständig nieder, und nur ein kleiner Teil kann gerettet werden. Hans Kaufmann sieht sich gezwungen, das alte Neuhüsli abzureissen und an gleicher Stelle ein neues Wohngebäude mit Wirtschaft und Scheune wieder aufzubauen. 1934 kaufte Gottfried Neuenschwander, Kondukteur aus Solothurn das Restaurant «Neuhüsli». Gottfried Neuenschwander und seine Frau wirten 29 Jahre und in zweiter Generation Mathilde und Fredy Neuenschwander 39 Jahre im «Neuhüsli». Das Restaurant ging nach dem Tod von Fredy Neuenschwander an Gottfried Neuenschwander jun. über, der nun in der Person von Jürg Burkhalter einen neuen Pächter gefunden hat. (sll)