«Ein Ruck ist durchs Dorf gegangen!» Damit eröffnete Gemeindepräsident Michael Ochsenbein (CVP) das Traktandum über die Einsetzung eines Zukunftsrates. Während einige skeptisch prophezeit hätten, dass man nie und nimmer 19 Leute für den vergrösserten Gemeinderat fände, wisse man heute schon, dass sich einige mehr als «nur» die erforderlichen 19 Personen ernsthaft für das Gemeinderatsamt interessieren. «Die Botschaft ist also angekommen und die Bereitschaft zum Mitarbeiten in der Gemeinde ist vorhanden», freut sich Ochsenbein.

Die Gunst der Stunde will man nun nutzen, indem man gleich noch einen Schritt weiter geht: Ein Zukunftsrat wird gegründet. «Wir wollen unsere politischen Strukturen ankurbeln und ein Gefüge schaffen, welches das Dorf in die Zukunft bringt», erläuterte der Gemeindepräsident. Da der Gemeinderat immer wieder vom Tagesgeschäft eingeholt werde, sei es für diesen schwierig, visionär in die Zukunft zu blicken. Diese Aufgabe soll deshalb der Zukunftsrat übernehmen, indem er sich die Zeit nimmt, revolutionär in die Zukunft zu blicken und den Gemeinderat zu beraten.