Ein neue Unterkunft als Ersatz werde voraussichtlich nicht gebaut. In der Zwischenzeit waren die zehn Asylsuchenden in der Militärunterkunft in Biberist untergebracht worden. Nun sind sie in das kantonale Asylzentrum auf dem Bleichenberg gezügelt. Dort besteht noch freier Platz.

Diese Unterkunft hatte der Kanton letztes Jahr eingerichtet. 30 Asylbewerber waren vergangenen Herbst dort eingezogen, vorwiegend waren es Familien aus Syrien. Dass es sich bei den neuen Bewohnern um alleinstehende Männer handelt, stelle vorderhand kein Problem dar, sagt Hug.

«Langfristige Lösung»

«Wir können uns vorstellen, dass dies eine langfristige Lösung ist und die Leute auf dem Bleichenberg bleiben werden», sagt Hug. Mit dem Kanton, der die Aussenstation der ehemaligen Strafanstalt Schöngrün von Landwirt Urs Zuber mietet, bestehe eine mündliche Vereinbarung.