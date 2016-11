Raus aus dem Krisenmodus

Für Ballmer ist die Einsetzung eines Geschäftsführers die normale Entwicklung der Raubtierpark Subingen AG. «Irgend einmal muss der Verwaltungsrat den operativen Betrieb weitergeben. Wir wollen aus dem Krisenmodus rauskommen und das Unternehmen weiterentwickeln.»

Die AG investiere, um eine nachhaltige Zukunft für die Raubtiere zu sichern, dazu gehöre Personal, welches das Werk von Strickler weiterführen kann. Die Anstellung soll aber auch konkret den 65-jährigen Raubtierbändiger René Strickler entlasten. «Herr Strickler kann sich wieder vermehrt auf seine Arbeit mit Tieren konzentrieren», so Werner Ballmer.

Die Vorzeichen in Crémines sehen bis anhin positiv aus.

«Ich muss den Behörden der Gemeinde und des Kantons ein Kränzchen winden. Wir erhalten eine grosse Unterstützung», sagt Werner Ballmer. Die Schweizer Investoren seien bereit, in beiden Varianten zu investieren, also in einen Teilkauf des Areals in Subingen, aber auch bei einer Verlegung des Raubtierparks in den Berner Jura.