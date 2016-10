Die Pöbelmannschaft soll das 3. Liga-Team von FC Fulgor Grenchen sein. Die Urteile über diese Mannschaft in Kommentaren auf der regionalen Internetplattform fussballnetz.ch sind klar: «Fulgor stiftet Wochenende für Wochenende Unruhe.

Es wird beleidigt und provoziert wo es nur geht. Die Strafpunkte sprechen Bände», schreibt «Affolter». «Mannschaften, die beleidigen, treten usw. gehören nicht auf den Fussballplatz», schreibt «Fussballrentner». Mit Strafpunkten ist die Fairplay-Wertung gemeint. Eine Gelbe Karte gibt 1 Strafpunkt, ein Platzverweis 3 bis 10 Strafpunkte.

Lommiswil führt die Fairplay-Rangliste an mit 10 Strafpunkten in 11 Spielen. Fulgor ist der böse Bub aller 24 Mannschaften in der 3. Liga und steht mit 69 Strafpunkten aus 11 Spielen abgeschlagen am Ende der Tabelle.

Am 9. Oktober kam es im Spiel FC Lommiswil gegen FC Fulgor Grenchen zum Spielabbruch. Die Fulgor-Spieler lagen früh mit 3 Toren im Rückstand und sollen in der Folge jeden Entscheid des Schiedsrichters heftig kritisiert haben, bis es dem Schiedsrichter zu bunt wurde und er das Spiel abpfiff.