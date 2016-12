Diskutiert wurde aber auch «der ganz grosse Wurf». Mit diesem würden die vier Bezirke Bucheggberg, Leberberg, Solothurn und Wasseramt zu einem einzigen Bevölkerungsschutzkreis mit über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In Grenchen und Solothurn gebe es unterschiedliche Signale dazu. Die einen könnten sich einen Zusammenschluss vorstellen, die anderen eher weniger. «Wir werden dies am 9. März an einer Konferenz im Leberberg diskutieren», so Roger Siegenthaler.

Meyer, Siegenthaler und Vescovi betonen, dass es bei den bisherigen Diskussionen vor allem darum ging, die Akzeptanz und die Machbarkeit der Varianten zu prüfen. Die Politiker mussten wissen, geht das technisch – und die Techniker mussten wissen, was die Politik will. Sobald klar ist, ob es zu einem grossen (Bucheggberg und Wasseramt) oder gar zu einem ganz grossen (mit Solothurn und/oder Grenchen) Zusammenschluss kommt, wird die Arbeit fortgesetzt. Dann geht es um die konkrete Planung der Umsetzung, die – so Bruno Meyer – pragmatisch angegangen werde.

«Es ging vor allem nie darum, dass wir aus Kostengründen einen Zusammenschluss anstreben», so Roger Siegenthaler. Bruno Meyer geht allerdings davon aus, dass es bei einem Zusammenschluss zu Einsparungen kommen könnte. Es sei anzunehmen, dass die Infrastruktur etwas zurückgefahren werden könnte. «Sicher braucht es weiter dezentral Kommandoposten und Materiallager.» Was kaum eingespart werden könne, sei Personal. Bei einer grösseren Organisation werde der Grad der Professionalisierung eher höher.

Brief an die Regierungsrätin

Im Sinne dieser Diskussionen haben Herbert Schluep als Präsident der Bucheggberger Gemeindepräsidenten und Peter Jordi (als Wasserämter Präsident) gemeinsam einen Brief an Regierungsrätin Esther Gassler unterzeichnet und ihre Absicht kundgetan. Darin steht: «Die Bestvariante sieht einen Zusammenschluss aller Zivilschutzorganisationen im Wasseramt und derjenigen im Bucheggberg zu einem neuen Kreis ‹Aare Süd› vor». Gemäss Fahrplan soll die neue Organisation am 1. Januar 2020 inkraft gesetzt werden. Noch offengelassen wird, ob der Zusammenschluss auch den Norden umfassen könnte. Im Übrigen müssen sämtliche Gemeinden einer Neuorganisation zustimmen.