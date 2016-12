Der überaus zahlreiche Besuch der Gemeindeversammlung hatte seinen Grund. Die 97 Stimmberechtigten kamen, um bei den zwei Geschäften Verkehrsmassnahmen sowie Sanierung Baselstrasse mitzureden. Oder eben nicht mitzureden. Robert Klaus, Vorgänger des heutigen Gemeindepräsidenten Christoph Heiniger, stellte gleich zu Beginn des Traktandums den Nichteintretensantrag für diese Geschäfte.

Er habe gestaunt, so Klaus, weil der Gemeinderat keine Einsprache gegen das Projekt der Aare Seeland mobil (ASM) erhob, dafür im Gegenzug die Zusicherung erhalten habe, dass die Gemeinde keine Kosten für die Baselstrasse habe und nun deren Sanierung an die Budgetgemeindeversammlung kommt.

«Wenn man sagt, die Erschliessung der Bahnübergänge sei kostenneutral, dann soll ASM die auch finanzieren.» Die Verkehrs- und Sicherheitsmassnahmen wiederum sollen, so Robert Klaus, in einer Ortsplanungsrevision integriert werden. Erinnert sei an eine der Verkehrsmassnahmen, über das gesamte Gemeindegebiet ein Fahrverbot für Autos und Motorräder einzurichten (Zubringer erlaubt).

«Nicht verknüpfen»

Gemeindepräsident Christoph Heiniger erklärte, dass insbesondere die Verkehrs- und Sicherheitsmassnahmen von der Bevölkerung als flankierende Elemente zum ASM-Projekt gewünscht wurden, eine Umfrage deswegen stattfand sowie ein Informationsanlass. Die zwei Projekte, ASM und Sanierung Baselstrasse müssten auseinandergehalten werden. «Die Verursacherverknüpfung ist nicht von der Hand zu weisen, aber die Strasse hätten wir so oder so sanieren müssen.» Insbesondere könnten auf der Baselstrasse aber die Sichtweiten an den Zufahrten nicht eingehalten werden.

Gemeinderat macht weiter

Es fiel den anwesenden Gemeinderatsmitgliedern und dem Gemeindepräsidenten sichtlich schwer, das Resultat von 47 Stimmen für Nichteintreten und 41 Stimmen für Eintreten hinzunehmen. Auch wenn sie in der Folge in ihren Voten das eine und andere Mal darauf hinwiesen, dass mit dem Nichteintretens-Entscheid eine Diskussion des Vorhabens verhindert worden sei: Der Mist war geführt. «Die Mehrheit bestimmt», so der frustrierte Gemeindepräsident.