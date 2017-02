Der neue Kinderhort in Selzach – so sind sich alle Parteien einig – ist unbestritten. Uneinig war man sich jedoch im Zeitplan. So ging der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend ein parteipolitisches Geplänkel voraus. CVP und SP beschlossen an einer gemeinsamen Fraktionssitzung am Montagabend zunächst die Variante B des Beschlussentwurfes zu unterstützen.

Dieser sieht vor, dass alle Angebote des Vereins Kind und Familie (Kita, Mittagstisch, Spielgruppe, Krabbelgruppe) per 1. Januar 2018 in die Trägerschaft der Gemeinde überführt werden. Der Hort sei auf den 1. August 2017 zu eröffnen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verein Kind und Familie eine befristete Leistungsvereinbarung auszuhandeln und der nächsten Gemeinderatssitzung zum Beschluss vorzulegen.

Beflügelt durch die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat liebäugelte Mitte-links dann allerdings doch wieder mit der Variante A, welche eine Einbettung aller Angebote in die Gemeinde bereits auf 1. August 2017 vorsieht.