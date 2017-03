«Ich finde, solche Aktionen sollten unterstützt werden», sagt Geschäftsleiterin Daniela Staudenmann bestimmt. Zumal es für die Bäckereien keinen grossen Mehraufwand bedeute. Ebenso klar ist das Mitmachen für Christine Reutzel von der Bäckerei Panino und Pralino sowie für Yves Studer von der Bäckerei Studer.

Paul Füglistaler, Katechet der katholischen Kirchgemeinde, der die Verkaufsgeschäfte an die Aktion erinnert hat, präzisiert: «Mit diesem ‹Brot zum Teilen› werden Menschen unterstützt, denen es nicht so gut geht.» Es sei zwar pro Brot ein kleiner Beitrag. Aber er hoffe, dass die Aktion Wirkung hervorrufe und bei den Menschen etwas auslöse.

Land für die Lebensgrundlage

Die diesjährige Kampagne unter dem Motto «Geld gewonnen, Land zerronnen» thematisiert den Landraub als Folge der Expansion von Grossplantagen. So verschwinden etwa in Indonesien jedes Jahr Hunderte von Quadratkilometern Bauernland – ohne Einverständnis der Besitzer – und Urwald. An dessen Stelle wachsen Ölpalmen in Monokulturen.

In der Folge fehlt der Bevölkerung fruchtbares Ackerland und damit ihre Lebensgrundlage. Mit dem Erlös der Solidaritäts-Aktion wird die betroffene Bevölkerung unterstützt, damit sie für ihre Rechte einstehen kann. «Land muss dem Leben dienen und nicht dem Profit»: So lautet die zentrale Aussage der ökumenischen Kampagne.