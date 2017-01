Für Buben und für Mädchen

Finns Schwester hatte ursprünglich von ihrem Lehrer die Information erhalten, dass es dieses Angebot gibt und dass sie sich doch dafür melden solle. Es gibt die «kids@science»-Woche nämlich für Buben und für Mädchen. Sie habe sich jedoch dagegen entschieden, erzählt ihr Bruder Finn. Er selbst wollte jedoch teilnehmen.

Und so hat er ein mehrseitiges Bewerbungsschreiben abgeschickt und darin seine Motivation, bei der Woche mit dabei zu sein, begründet. «Warum sie mich dann schlussendlich gewählt haben, weiss ich eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich hat ihnen mein Schreiben gefallen», sagt der 12-Jährige.

Er besucht die 6. Klasse in Langendorf und ist noch an viel mehr als an Naturwissenschaften interessiert. Finn ist ein Vielleser, er spielt Fussball, macht gerne OL und zählt das Turnen, neben der Mathematik, zu seinen Lieblingsfächern in der Schule. Deshalb hat er sich dann auch für das Mathe-Team an der «kids@science» entschieden.

Unibetrieb kennen lernen

Es wird verschiedene Teams von neun Kindern geben, die ab morgen Montag jeweils von einem Assistenten oder Studierenden der Uni Basel angeleitet und unterstützt werden. Was die Gruppe dann genau erarbeitet, weiss Finn noch nicht. «Geheimcodes oder Symmetrie wurden als Themen genannt. Ich werde dann sehen, was kommt.» Das erarbeitete Ergebnis der Kinder kann am Donnerstag von den Angehörigen und Eltern der Kinder begutachtet werden.

Mit diesem Angebot soll den Kindern neben all dem Wissen und wissenschaftlichen Arbeiten auch ein Einblick in das universitäre Umfeld ermöglicht werden, sagt Finns Mutter Monika Huggenberger. Sie ist beeindruckt, wie gut organisiert die Studienwoche für die Kinder ist. Neben der Beschäftigung an der Uni wird es jeden Tag ein spannendes Rahmenprogramm geben, zum Beispiel ein Ausflug ins Naturhistorische Museum sowie ein Spiel- und Sportanlass gehören mit dazu.

Finn freut sich auf jeden Fall sehr auf die vier kommenden Tage, wo er bestimmt auch neue Freunde gewinnt. Schliesslich ist er das einzige Kind aus dem Kanton Solothurn, das an der Woche mitmachen kann. Doch eigentlich weiss er heute schon, was er einmal werden will: Architekt.