Einen Neustart der Finanzkommission kündigte Stefan Ruch (CVP) an der Gemeinderatssitzung an. Auslöser ist der neue Präsident der Finanzkommission (Fiko), Thomas Huber, der dritte in seinen bisherigen drei Jahren im Gemeinderat, so Ressortleiter Finanzen Ruch. «Ich bin aber zuversichtlich, dass der neue Fiko-Präsident längere Zeit das Amt ausüben will.»

Die Qualität des Finanzplans sei bis anhin ungenügend, so Ruch. Damit die Kommissionen in ihren Budgeteingaben nicht nur jeweils das nächste Jahr beschreiben, sollen sie künftig über die jeweils die nächsten drei Jahre budgetrelevante Projekte erfassen. «Die zusätzlichen Angaben sind aber nicht bindend.» Mit diesen Daten soll ein detaillierterer Finanzplan die künftigen Budgets transparenter machen.

Im Finanzplan würden aber nur erhärtete Projekte erfasst, versichert Gemeindepräsidentin Jasmine Huber (FDP). Die Fiko will bereits bei der Erarbeitung der Budgets in den Kommissionen miteinbezogen werden. Ziel sei es, die Budgets der Kommissionen vor den Sommerferien zu erhalten. «Der Finanzplan soll künftig als Führungsinstrument genutzt werden», erklärte Stefan Ruch.

Die Finanzkommission wird in Zukunft auch die Feststellungen in den Revisionsberichten bearbeiten und nachverfolgen, wie mit diesen umgegangen wird. Sie soll bei grösseren Projekten als unabhängige Kontrollinstanz unterstützend mitwirken. Und sie will auch die Verwaltung in ihrer Arbeit begleiten. Diese intensivere Kontrolle der Verwaltung werde von extern verlangt. Nicht zuletzt will die Fiko operative und strategische Zielsetzungen des

Gemeinderates überwachen, beispielsweise im Bereich der Verschuldung der Gemeinde. «Nicht alles ist von heute auf morgen realisierbar», blieb Ruch realistisch.

Jasmine Huber zeigte sich überzeugt, dass mit einem verbesserten Finanzplan das Wissen in den Behörden breiter wird. Er soll helfen, Entwicklungen besser vorauszusehen und schneller reagieren zu können. «Damit wir am Ende als Gemeinde finanziell gesund dastehen.»