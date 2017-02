Der Mann sei in der Nacht auf Dienstag seinen Verletzungen erlegen, teilt dir Kantonspolizei Solothurn am Dienstagvormittag mit.

Zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern – Schwiegervater und Schwiegersohn – war es am Montagvormittag an der Bahnhofstrasse gekommen. I.S. wurde dabei durch einen Schuss schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Schweizer, befindet sich in Haft. Er hatte sich nach der Tat selbst gestellt. Auch die Ambulanz soll er selbst gerufen haben.