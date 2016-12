Nachdem das Budget bewilligt und das Geld für die Drainagensanierung gesprochen waren, erst dann ganz am Schluss der Gemeindeversammlung wurde über die Asylsuchenden diskutiert. Ein älterer Mann aus der Versammlung wollte wissen, wer im Asylkreis mit Biezwil zusammengeschlossen sei.

Es war eher eine rhetorische Frage. Er ärgerte sich darüber, dass Biezwil im Vergleich mit Lüterswil-Gächliwil und Schnottwil die Hauptlast trägt. Von 31 dem Asylkreis zugewiesenen Asylsuchenden leben rund 20 Personen in Biezwil. Schnottwil dagegen, so Gemeindepräsidentin Rita Mosimann, beherberge keine Asylbewerber, Lüterswil in geringerer Zahl.