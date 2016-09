Bei den Mehrfamilienhäusern an der Rüttenenstrasse 34 und 36 gab es einen Eigentümerwechsel. Dabei sollen in beiden Wohnhäusern je zwei neue Wohneinheiten in den Dachräumen entstehen. Die Garageboxen zwischen den beiden Bauten sollen Parkplätzen weichen. Per Gesetz ist die Anzahl der Parkplätze vorgeschrieben; um diese zu erreichen, hätten die heute bestehenden Parkplätze entlang der Fassaden bei der Rüttenenstrasse genutzt werden sollen, die jedoch aus Sicherheitsgründen nicht mehr konform sind: Man müsse rückwärts über das Trottoir ausparken, was auf Kantonstrassen nicht erlaubt ist.

Die AVT erarbeitete zusammen mit der Bauherrschaft und der Baukommission ein neues Konzept, das vorsieht, dass die sechs neuen Parkplätze entlang des Berletzmattwegs realisiert werden können. In diesem Quartier herrscht jedoch Einbahnregelung. Um dem Mehrverkehr dort vorzubeugen, wird das Signal «Verbotene Fahrtrichtung» um zwanzig Meter Richtung Süden verschoben werden, sodass man auf beiden Fahrtrichtungen zu den Parkplätzen gelangt.