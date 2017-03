Das Freibad in Zuchwil wird voraussichtlich 2018 und 2019 saniert. Das kostet die Gemeinde 7 bis 8 Mio. Franken. Um der Wasserknappheit im Winter zu begegnen, erwägen die Verantwortlichen, in einer zweiten Etappe, nach dem Jahr 2020, in der kalten Jahreszeit eine Traglufthalle über dem 50-Meter-Becken aufzustellen. Gilbert Ambühl (Präsident Task-Force Sportzentrum Zuchwil) und Urs Jäggi (Direktor Sportzentrum) warben an der Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK), die in Derendingen stattfand, für dieses Projekt. «Die Möglichkeit, im Winter in einem 50-Meter-Becken zu schwimmen, fehlt in der Region», so Ambühl.

Die nächsten Hallen seien in der Waadt und im Kanton Zürich zu finden. Die Nachfrage für dieses Angebot sei vonseiten der Spitzensportler ebenso wie von den Breitensportlern vorhanden. Auch Schulen und Vereine würden das gedeckte Becken im Winter nutzen. Das Hallenbad in Zuchwil sei voll ausgelastet. «In der Region ist eine grosse Bautätigkeit zu vermerken. Ebenso werden Arbeitsplätze geschaffen», meinte Ambühl. Zudem seien Sport und Fitness im Trend. «Das Becken würde sicher genützt.»

Könnte regionale Aufgabe sein

«Die Installation einer solchen Halle wäre unserer Meinung nach aber eine regionale Aufgabe. Nur, wenn das Projekt von den Regionsgemeinden mitgetragen werde, gehe die Gemeinde Zuchwil die Planung an. Sonst laufe man Gefahr, das die ganze Sanierung scheitere.

«Immerhin haben wir von der Stadt Solothurn und den kantonalen Behörden Signale, dass eine finanzielle Unterstützung wahrscheinlich ist.» Zuchwil möchte im Oktober an der Urne über die Sanierung des Freibades abstimmen. Das Bauprojekt sei ein anderes mit oder ohne Traglufthalle. «Wenn wir die Halle später aufstellen möchten, braucht es bauliche Anpassungen.» Dies ergebe Mehrkosten für Zuchwil, ebenso koste die Halle um 0,7 Mio. Franken. Auf- und Abbau der Halle seien einfach zu bewerkstelligen. Mehr als einen Tag brauche es nicht dafür. Wasser und Luft müssten beheizt werden.