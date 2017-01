Der Ersatz der beiden Emmebrücken durch eine neue Brücke und einen Werkleitungssteg war am Mitwirkungsanlass im Publikum beinahe unbestritten. Im Unterschied zum Luterbacher Gemeinderat, der den Werkleitungssteg auch als Langsamverkehrsbrücke ausgestaltet haben will, fordert der Zuchwiler Gemeinderat nur, dass dieser Ausbau allenfalls möglich sein soll. Die kantonalen Planer setzen in ihrer vorläufigen Variante aber voll auf die neue Brücke, die im Abstand von 15 Meter zum Werkleitungssteg gebaut wird. Diese soll den Langsamverkehr über die Emme führen, eben auf einem vier Meter breiten Streifen, im Gegenverkehr und mit Zufahrtsrampen. «Wir wollen keine Präjudiz schaffen», erklärte der Abteilungsleiter Kunstbauten, Simon Amsler.

Präjudiz? Natürlich für die bereits heftig diskutierte Vision einer Velobrücke beim Emmenspitz. Diese ist im neusten, vom Bund noch zu genehmigenden Agglomerationsprogramm aufgeführt. Und sie spielte am Mitwirkungsanlass die Hauptrolle. «Wenn wir eine schlechte Lösung für den Langsamverkehr gestalten, wird uns möglicherweise vorgeworfen, Argumente für die Velobrücke zu schaffen.» In der Folge kreuzten im Lindensaal Gegner (Auenwaldschützer) und Befürworter (für eine schnelle Verbindung von Wangen nach Solothurn) der Velobrücke schon mal die Klingen. Schnell wurde klar: Die Diskussion über eine Velobrücke am Emmenspitz wird emotionaler geführt werden als diejenige zum Ersatz der Emmebrücken. (uby)