9 Tonnen Schnee

Seit Montagmorgen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Gedreht wird während zweier Tage. An den Dreharbeiten beteiligt sind etwa 15 Personen, die aber nicht alle laufend im Einsatz sind, wie Gilgen betont.

Für die Dreharbeiten wurde Schnee vom Simmental nach Biberist transportiert – das ist zumindest die offizielle Version. Die 9 Tonnen weisses Eis sehen eher nach Eisresten einer Eishalle aus. So oder so reichen sie aus, um ein grosses Herz in den Rasen zu zeichnen und für den Videodreh.

Anschauen kann man den Clip nach Weihnachten, ab Anfang Januar auf verschiedenen Kanälen. «Er wird auf Facebook und diversen anderen Social Media-Kanälen und sicher auf der Website von Lenk Simmental Tourimus laufen», freut sich Stefan Gilgen. (coh)