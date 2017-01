Dies bedingt, dass der demnächst neu zusammengesetzte Gemeinderat und die künftige PUK diese Aufgabe übernehmen. «Wir wollen nichts überstürzen, weil sich Luterbach wegen der grossen Industrieansiedlungen sowieso jetzt im Umbruch befindet», bekräftigte Gemeindepräsident Michael Ochsenbein.

Entwicklungsschwerpunkte

Da Räumliche Leitbilder als Grundlage einer künftigen Ortsplanungsrevision dienen, hat der Kanton allen Gemeinden Themenbereiche vorgegeben. Inhaltlich aber sind die neun Bereiche (Positionierung und Zusammenarbeit, Bevölkerungsentwicklung und –struktur, Entwicklung Bauzone und Einwohnerdichte, Arbeiten, Öffentliche Bauten und Anlagen, Siedlungsqualitäten, Verkehr und Mobilität, Umwelt/Natur und Landschaft, Nicht-Siedlungsgebiet) den Bedingungen und Perspektiven in Luterbach angepasst.

«Wir erwarten ein Bevölkerungswachstum in den kommenden Perioden von jetzt rund 3400 auf eine Obergrenze von 4500 Personen», taxierten Ratssprecher zugleich aber auch die mögliche Begrenzung durch die bestehende Infrastruktur. Die jetzigen Baulandreserven und die angestrebte Verdichtung nach innen erlauben bei fixen Siedlungsgrenzen eine moderate Weiterentwicklung, ohne den durch ansprechende Einfamilienhaus-Quartiere gekennzeichneten Dorfcharakter empfindlich zu verändern.

Hochhaus im Bachacker?

Den Nutzungsmöglichkeiten des Ortskerns kommt grosse Bedeutung zu. Geliebäugelt wird mit dem Bau eines Hochhauses im Gebiet Bachacker. Für die Zonen Attisholz-Süd und Schöller besteht dank Testplanung bereits das «Leitbild Arbeiten». Für eine bessere Fussgängererschliessung ins Attisholz-Gebiet könnte eine vorgeschlagene neue Gleisquerung am Bahnhof sorgen.

Ebenso wünschenswert ist der Ausbau des Bus-Angebots vor allem in Randzeiten und eine Verbindung von Riedholz über Luterbach nach Derendingen. Thema des Leitbilds sind weiter sichere Schulwege, deren bereits anvisierte Routenführung etlichen Gemeinderäten aber schon zu detailliert erschien. Die Pflege von Natur und Landschaft und insbesondere der Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im künftigen Aare-Uferpark, längs der Emme, an zugänglich gemachten Bachläufen und in den umgebenden Wäldern wird als wichtiges Ziel der «attraktiven Wohn- und Arbeitsgemeinde» postuliert.