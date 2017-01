Im zweiten Obergeschoss des Gemeindehauses sind eine Zahnartpraxis und eine Hausarztpraxis eingemietet. Der Zahnarzt, Hans Beat Kunz, überlegt sich, in Pension zu gehen und seine Praxis einem Nachfolger zu übergeben, der sich bereits beworben hat. Der Hausarzt Michael Fluri würde seine Praxis aber gerne erweitern und eine Gruppenpraxis einrichten. Der Gemeinderat findet es zwar wichtig, eine Zahnarztpraxis in der Gemeinde vorweisen zu können, jedoch gewichtet er die medizinische Grundversorgung höher. «In den letzten zwei Jahren wurden in Nachbarsgemeinden zwei Arztpraxen geschlossen, drei weitere werden in ein bis zwei Jahren folgen, eine davon liegt in Langendorf», hielt Gemeindepräsident Hans-Peter Berger fest. Eine Möglichkeit, die Zahnarztpraxis im Dorf zu halten, wäre

jedoch, dass der Nachfolger von Kunz eventuell in die Praxis von Hausarzt Andreas Weiss zieht, sobald dieser seine Praxis schliesse. Der Zahnarzt müsse so oder so viel Geld investieren, denn die Räumlichkeiten in der bisherigen Zahnarztpraxis haben

inzwischen ein gewisses Alter erreicht. (nsg)