Wahltag ist Zahltag, oder besser gesagt «Zähltag». Wer die meisten Stimmen macht, gewinnt und ergattert sich einen Sitz. Nur wer über die Dorfgrenzen hinaus bekannt ist, schafft es in den Kantonsrat. Trotzdem ist es spannend, auszurechnen, über welche Basis Gewählte aus den Bezirken Bucheggberg, Wasseramt und Lebern in ihren Wohngemeinden verfügen. In den Zahlenspielereien sind die Anzahl der Stimmenden in der Gemeinde und die Anzahl der Stimmen einiger besonders auffälliger Kandidatinnen und Kandidaten berechnet. Nicht einbezogen ist die Tatsache, dass Kandidaten kumuliert werden dürfen.

Dabei zeigt sich, dass Gemeindepräsidentin Anita Panzer (FDP) in Feldbrunnen-St. Niklaus von 105,2 Prozent der Bevölkerung gewählt wurde. Dieses Resultat ist nicht zu toppen. Ihr ist aber der freisinnige Kantonsratsneuling Michael Kummli hart auf den Fersen: Er wurde in Subingen von 94,3 Prozent der Stimmenden gewählt. Zwei weitere freisinnige Frauen, zufälligerweise auch noch Gemeindepräsidentinnen, schaffen ebenfalls Traumergebnisse: Die Unterstützung für Marianne Meister liegt in Messen bei 88,4 Prozent. Für Verena Meyer sind es in Buchegg 84,6 Prozent. Über eine breite Heimbasis verfügt auch Hardy Jäggi (SP) in Recherswil mit 82,7 Prozent. Luterbachs Gemeindepräsident Michael Ochsenbein (CVP) wurde von 69,0 Prozent aller Einwohner gewählt und Kuno Tschumi (FDP) darf in Derendingen ebenfalls auf einen Rückhalt von 65,1 Prozent zählen. Bei Manfred Küng (SVP, Kriegstetten) sind es nur noch 53,6 Prozent und Stefan Hug (SP, Zuchwil) kommt auf 52,9 Prozent. Schlecht weg kommt Silvia Spycher (FDP, Selzach) mit nur gerade 39,5 Prozent Stimmen in der eigenen Wohngemeinde.

Starken Rückhalt durften auch andere Politikerinnen und Politiker geniessen. Markus Dick (SVP, Biberist) erhielt von 49,5 Prozent aller Einwohner eine Stimme. Simon Bürki (SP, Biberist) liegt mit 46,1 knapp dahinter. Christian Scheuermeyer (FDP) wurde mit 61,5 Prozent in Deitingen stark getragen, ebenso wie Martin Flury (BDP), der 49,3 Prozent für sich gewinnen konnte. Markus Dietschi (BDP, Selzach) brachte es auf 46,7 Prozent, Marie-Theres Widmer (CVP, Aeschi) auf 45,5 Prozent. Am Ende der Liste liegt Felix Glatz-Böni (Grüne) mit nur gerade 20,2 Prozent Unterstützung in Bellach. Abgewählt wurde Peter Brügger (FDP), obwohl er in Langendorf mit 46,6 Prozent gut gewählt wurde. (rm)