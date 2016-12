Beide Parzellen gehören der gleichen Bauherrschaft. Bauverwalter Markus Schwarzenbach erläutert dem Gemeinderat die Haltung der Planungskommission. Diese lehnt das Gesuch ab. Ein Nutzungsbonus, wie ihn die Bauherrschaft beantrage, könne dann gewährt werden, wenn eine Arealüberbauung realisiert werde, die ein zusammenhängendes Gebiet umfasse und die Bauten gleichzeitig oder mindestens gruppenweise in Etappen ausgeführt werde. Das sei hier nicht der Fall. Aufgrund der Erwägungen des Bauverwalters folgt der Gemeinderat der Planungskommission und lehnt das Gesuch um Erhöhung der Ausnützungsziffer von 0,4 auf 0,45 ab.

Der Gemeinderat Deitingen hat zudem beschlossen, die SBB zu bitten ihre Freileitung, die zwischen Kerzers und Rupperswil erneuert werden muss, so weit und so lange als möglich nördlich der Autobahn zu führen. Damit würde die Gemeinde am wenigsten tangiert und das Leitungswirrwar könnte in diesem Bereich entflochten werden.