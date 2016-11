Die FDP Recherswil hatte die Ja-Parole für die Abstimmung herausgegeben. Sie hatte allerdings ein „aber „ mitschwingen lassen. Parteipräsident Jörg Aebischer will deshalb auch in Zukunft kritisch beobachten, wie die Umsetzung geplant wird. Beim Kindergarten sei Handlungsbedarf und es mache Sinn, die Schulräumlichkeiten an einem Ort zusammenzuziehen. „Wir haben aber Angst, dass sowohl in Recherswil als auch in Obergerlafingen zu viel Schulraum geschaffen wird und wir dann plötzlich Überkapazitäten haben.“ Das könne nicht der Sinn sein und würde unnötige Kosten verursachen.