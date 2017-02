Pokemon Go im Dorf

Gemütlich haben es die haarigen «Ämmeratte». Sie geniessen in der Wagen-Lounge die Züge aus der orientalischen Wasserpfeife und meinen: «Wie Pilze schiesse si us em Bode, den Shisha rouche isch jetz Mode.» Vom Wagen «Chli aber oho» tönt es lautstark «I like to move it» und die Gruppe verkündet: «Pokemon Go, das isch dr Hit, drum macht jetz Biberist mit.» Die seit 30 Jahren bestehende «Chnorz & Morgs GmbH» verlinken ihren Computer mit der Post und lassen den ComPost-Roboter über die Strassen fegen. Die «Schnitzu-Gruftis» bekunden: «Bigoscht fasch wie bir Post – Prost.» Ihr «Umzugswyoutomaticverteilroboter» verwöhnt die Zuschauer mit Weisswein. 10 Jahre feiern die «Füuzulüüs» mit einer mehrstöckigen Geburtstagstorte. An ein gesichertes Alter denken die «Schacherueche». Sie sammeln mit dem Besen Nötchen fürs schwarze AHV-Loch.