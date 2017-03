Spycher und Leimer wiesen darauf hin, dass das Urteil weitergezogen werden sollte, weil der Gemeinderat mit seinem Beschluss im Recht sei. Doch der Gemeinderat möchte mit den Firmen im Dorf in einem guten Verhältnis stehen, so auch mit der Galvano AG, die schon seit sehr langer Zeit in Selzach weilt. Deswegen will er nun zunächst noch einmal Verhandlungen aufnehmen und kommt dabei der Galvano AG entgegen. Statt 10 Prozent als Maximum werden nun 20 Prozent als Obergrenze festgelegt. Dazu soll sich die Firma aber einverstanden erklären, die Messuhren plombieren zu lassen. Sollte bis zum 30. März keine Einigung gefunden beziehungsweise keine Vereinbarung unterschrieben werden, soll die Gemeinde Beschwerde gegen das Urteil vor dem Verwaltungsgericht führen.

Anpassung Gemeindeordnung

Die Gemeinde- sowie die Dienst- und Gehaltsordnung sollen eine Teilrevision erfahren, damit geklärt wird, welche Stellen innerhalb der Verwaltung je nach Ausgangssituation ermächtigt werden, das gesuchte Personal anzustellen. Dies wird wegen der Errichtung des Kinderhorts und der Zusammenführung aller Angebote in diesem Bereich notwendig. Eigentlich sollten dem Rat zwei Vorschläge vorgestellt werden, doch vorgelegt wurde nur eine Variante. «Wird gegen den Vorschlag entschieden, so werden wir die andere Variante zur Diskussion bringen», so Spycher.

Die Gemeinderäte der CVP, Thomas Studer und Hans Peter Hadorn, erklärten darauf, dass sie sich in ihrer Fraktionssitzung nicht hätten einigen können. Sie diskutierten beide Vorschläge. Den in der Sitzung vorgestellten Vorschlag, dass die Verwaltungskommission mehr Befugnisse erhalten soll, und denjenigen, dass die Chefetage allein entscheidet, also das Gemeindepräsidium zusammen mit einer weiteren Kaderperson. «Da wir uns nicht einigen konnten, beschlossen wir eine dritte Variante: Nämlich, dass es im Moment am besten wäre, es beim Alten zu belassen», erklärte Hadorn. Die Arbeitsgruppe wird nun diesen «Status quo» ausarbeiten und das Geschäft noch einmal dem Gemeinderat vorlegen. Die Variante Chefetage fand keinen Zuspruch.