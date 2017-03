In der Nacht auf den 6. März 2017 wurde in Bellach in ein Fabrikgebäude eingebrochen. Für den Abtransport von 4.5 bis 5 Tonnen Messingstangen entwendeten die Einbrecher einen Lieferwagen der Firma.

In der Zwischenzeit ist dieses Fahrzeug, ein Ford Transit 350L mit dem Kontrollschild SO 60310, in den Niederlanden aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilt.

Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Die Ermittlungen nach ihnen werden laut Polizei weiterhin intensiv weitergeführt. (ldu)