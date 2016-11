Bildschönes Ensemble

Der halbverfallene Speicher, der vom Standort nah an der Dorfstrasse Lüsslingen neben die Pfarrscheune versetzt wurde, ist nun in allen Renovationsvorhaben im Kostenrahmen von 100 000 Franken fertiggestellt. Die definitive Abrechnung liegt laut Stuber aber noch nicht vor. Er passt sich in das vorhandene historische Lüsslinger Bauensemble aus Kirche, Pfarrhaus und Schür mit umliegenden Gebäuden gefällig ein.

«Wir alle haben grosse Freude am Speicher und an dem wunderbaren Bild unseres Kirchenviertels», so der Gemeindepräsident. Damit der Speicher künftig genutzt werden kann, wird eine entsprechende Vereinbarung ausgearbeitet, welche die Kirchgemeinde mit einbezieht. Gemeinderätin Franziska Kopp will für den nächsten Sommer ein Einweihungsfest planen, das sich vor allem an Gönner und Mitarbeitende richtet.

Sicherer Schulweg

Gemeinderat Rolf Iseli hat sich über den Schulweg der Kinder aus den Nennigkofer Quartieren Rebe und Riemberg mit der Verkehrspolizei beraten. Das Problem liegt darin, dass die Kinder sicher die Hauptstrasse überqueren müssen. Vorgeschlagen ist ein neuer Fussgängerstreifen an der Strassenkurve bei der Parzelle Annelies Kohler.

Die Schulkinder gelangen dorthin über den Weg am Bach entlang und erreichen die Schule über ein Trottoir längs der Kantonstrasse. Iseli wird die Möglichkeiten mit dem Kantonalamt für Tiefbau und Verkehr erörtern und dann eine Empfehlung vorlegen.

Zu wenig Frequenz?

Den Gemeinderat erreichte ein Antrag aus der Bevölkerung, einen Geldautomaten im Dorf zu installieren. Die Nachfrage bei einem Bankfachmann der Raiffeisengruppe ergab, das er die Kundenanzahl und Benutzerfrequenz im 1000 Einwohner zählenden Dorf als zu gering einschätze.

Der Gemeinderat beurteilte die Situation anders, weil Lüsslingen-Nennigkofen tagtäglich von vielen Personen auf dem Weg zu Arbeit und Einkauf durchfahren wird. Deshalb wird sich der Gemeindepräsident mit weiteren Banken in Verbindung setzen, um den Wunsch-Bankomaten vielleicht doch noch realisieren zu können.