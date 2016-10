Luftdurchflutet wird er sein, der neue Schulraum, freundlich und offen. Urs Loosli, Präsident der Bau- und Planungskommission und Vorsitzender des Beurteilungsgremiums, schwärmte an der Präsentation des Siegerprojekts von der auserkorenen Arbeit. «Mein erster Eindruck war, dass das Gebäude mit dem Scheddach wie eine Fabrik aussieht», gestand Loosli ein. Nach und nach hätten ihn die Vorteile gegenüber den anderen vier in die Ränge gekommenen Architekturarbeiten jedoch überzeugt. In der Zwischenzeit ist er voller Begeisterung. «Wir werden das perfekteste Schulhaus weit und breit haben», ist sich Loosli sicher.

Überzeugend in allen Punkten

Insgesamt 65 Arbeiten waren auf den europaweit ausgeschriebenen Projektwettbewerb zur Schulhauserweiterung eingegangen. Neben Einreichungen aus der Schweiz kam eine aus Lissabon, eine andere aus Berlin, berichtete Loosli. Das Beurteilungsgremium hatte fünf Arbeiten ausgewählt, die einer näheren Betrachtung wert waren. Das Rennen gemacht hat das Projekt «Toblerone» des Architekturbüros bauzeit architekten GmbH aus Biel. Der Bau überzeugte die Jury in den wesentlichen Kriterien Ästhetik, Funktionalität, Kosten und Wirtschaftlichkeit.