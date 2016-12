Die Felder, Strassen und Häuser in Gerlafingen und Kriegstetten sind in den letzten Tagen mit Schnee bedeckt. Auch in Teilen von Derendingen, Biberist und Obergerlafingen ist es Weiss. Verlässt man die Gemeinden, kommt man aber rasch aufs Apere.

Die Antwort darauf ist der Industrieschnee, der nur lokal fällt. Ausgangssituation für den Industrieschnee sind besondere Wetterbedingungen. Es muss Hochdruckwetter sein, welches im Winter auch zu einer Nebel- oder Hochnebelschicht führt.

In der Nacht kühlt sich der schon kalte Nebel weiter ab. Befindet sich in der Region eine Industrieanlage, die Staubteilchen in die Luft abgibt, kann sich die kalte Feuchtigkeit in der Luft an diese Partikel anlagern – und gefrieren. Das Ergebnis: Es schneit im Flachland. (ldu)