Die Opfer von letzter Nacht liegen noch auf dem Asphalt. Frösche und Kröten, die es nicht bis ins Laichgebiet im Bellacherweiher geschafft haben. Sie wurden plattgefahren. Es ist 6.40 Uhr, Dämmerstimmung zwischen Bellach und Lommiswil. Die ersten Pendler fahren zur Arbeit. Am Strassenrand stehen vier Menschen. In Leuchtwesten gehüllt, bücken sie sich hinunter, wo die Fangkübel in die Erde eingegraben sind. 24 dieser Kessel stehen entlang der Strasse beim Hubel hinter einem 350 Meter langen, grünen Stoffzaun.