Was machen die angebundenen Bäume am Ufer? Am linken Aareufer unterhalb der Siggernmündung bei Flumenthal hat der Forstbetrieb Leberberg mehrere ufernahe Bäume in die Aare gefällt und mit Sisalseilen vor dem Abschwemmen gesichert.

Das hat einen Grund: So lange die sogenannten «Raubäume» grün sind, dienen sie den Bibern als Nahrungsquelle, wird auf einem Merkblatt verraten. Danach bilden die Stämme im Wasser wertvolle Lebensraumstrukturen für die Fische.

Die Aktion hat aber auch einen ganz pragmatischen Hintergrund. Der Unterhalt von Ufergehölz ist wichtig für die Stabilität der Ufer und auch für die Sicherheit der Fussgänger. Da in diesem Gebiet zusätzlich Biber aktiv sind, verschärft sich die Problematik. Wenn man den Tieren die Arbeit zunichte macht, knabbern sie nur weitere Bäume an. Indem das Holz bewusst liegen gelassen, oder in diesem Fall festgebunden, wird, kommt man diesem Schritt zuvor. (ldu)

Die Arbeit der Biber am Aare-Ufer: