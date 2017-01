«Ja, wir freuen uns immer auf unsere Treffen und Probenabende», lassen die Mitglieder der 1998 gegründeten Theaterbühne Gerlafingen hören und spüren. Die Mehrzahl der von Michèle Graf präsidierten Gemeinschaft beteiligt sich an allen Arbeiten auf und hinter der Bühne. Patrick Grossen etwa ist fast ein Vierteljahrhundert dabei. Wie das, wenn der Verein erst 18 Jahre besteht? «Ich spielte schon vorher mit bei unserer Vorgängerin, der Theatergruppe des Gerlafinger Arbeitermännerchors,» so Grossen. Vor allem gefalle ihm die gelebte Kollegialität. Prägend seien die gemeinsamen Erinnerungen an Erfolge, aber auch an kleine Katastrophen, die dem Publikum aber immer verborgen bleiben. Grossen erinnert sich beispielsweise an seine frühere Lieblingsrolle als «Charmeur» in «Herzdame». Jede der fünf Aufführungen beinhaltete damals einen besonderen «Aufreger», der darin gipfelte, dass unfallbedingt die weibliche Hauptrolle innerhalb kürzester Zeit ersetzt werden musste. (gku)