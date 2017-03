Der Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt (ZWäW) und die Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen (EWD) haben erste Überlegungen für eine gemeinsame Neustrukturierung ihrer Wasserversorgungen angestellt. In der heutigen Situation beliefert der ZWäW seine elf Mitgliedsgemeinden als sogenannter Primärversorger mit Trinkwasser, welches er von der EWD, einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmung, die der Gemeinde Derendingen gehört, bezieht.

Es stellt sich nun die Frage, ob das in Angriff genommene Projekt mit dem Fernziel eines gemeinsamen Vollversorgers weitergeführt werden soll. So könnte zuerst ein einziger regionaler Primärversorger geschaffen werden und allenfalls würden die Gemeinden ihre Netze dann der EWD in eine Vollversorgung übergeben.

Der Gemeinderat, der am Donnerstagabend gleich mit vier Ersatzmitgliedern tagte, nahm den Bericht der für das Projekt beauftragten Integralia AG zur Kenntnis und diskutierte seine Einstellung dazu. «Wir haben ja eigentlich ein gutes Netz, deshalb stellen sich hier schon Fragen», erklärte Vizegemeindepräsident Raphael Schrittwieser (FDP), der die Sitzung leitete. Auch Agnes Roth (CVP) gab zu bedenken, dass Zusammenschlüsse erfahrungsgemäss teurer werden. Laut Christine Stebler (SP) stelle sich zudem die Frage, ob man die Wasserversorgung, die eigentlich nicht profitorientiert sein sollte, tatsächlich an eine externe Firma abgeben möchte. Jan Weiss (FDP, Ersatz) zeigte sich sehr skeptisch, das eigene, gut funktionierende Wassernetz in fremde Hände zu geben. «Wenn das Gemeindenetz übernommen wird, können wir nicht mehr selber entscheiden, wann welche Leitung saniert wird.» Momentan habe man Strassen und Wasser in der eigenen Obhut, was beim Planen sicherlich ein Vorteil sei.

Der Gemeinderat befürwortete zwar die weiteren Abklärungen, will aber aufgrund seiner Bedenken die Baukommission in die Thematik miteinbeziehen.

Tagesstrukturen?

Im Weiteren hat der Gemeinderat das Schreiben einer Einwohnerin thematisiert. Diese unterbreitet das Anliegen, dass eine weitere Spielgruppe nötig sei. Die SP-Fraktion nahm diesen Brief positiv zur Kenntnis und sah dieses Schreiben als Anlass, sogar noch einen Schritt zurückzutreten und die gesamte Situation betreffend Tagesstrukturen grundlegend zu analysieren. Welche Bedürfnisse haben Subinger Familien? Braucht es weitere Angebote zur Kinderbetreuung? Welche Organisationsmodelle wären möglich? Dazu soll gemäss Antrag der SP ein Ausschuss aus verschiedenen Personen gegründet werden, welche den Bedarf

eruieren.