Frauen und Männer aus Koppigen und umliegenden Dörfern arbeiten in Solothurn und deren Agglomeration, begründet er seiner Forderung. Viele dieser Unteremmentaler würden auch gerne in der Aarestadt Solothurn in den Ausgang gehen – mit dem Velo.

Die Route Solothurn – Biberist – Gerlafingen – Obergerlafingen – Koppigen – Alchenstorf – Wynigen – Lueg – Affoltern i.E. sei eine beliebte Radroute. «Es ist mir ein grosses Anliegen, dass Radfahrende diese Strecke in beiden Richtungen einigermassen sicher pedalen können.»

Zur Lösung schlägt er vor, die Sicherheit auf den erwähnten Verkehrsstrecken für Zweiradfahrer massiv zu verbessern, dies unter Beizug von Sachverständigen (Betroffene und erfahrene Experten). Verbessert werden soll die Sicherheit vor allem auf der Teilstrecke ab Hornusserplatz/Autobahnüberführung A1 bis Ortseingang Koppigen. Noch hat Andreas Burki

keine Unterstützung erfahren. Seine Eingabe läuft aber noch 24 Tage.