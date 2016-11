Am zweiten Tag des Strafprozesses gegen ein kriminelles Pärchen, das 2010 die Linde in Subingen, den Sternen in Kriegstetten und einen Kiosk in Alchenflüh mit einer Pistole überfallen haben soll, standen vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt die Plädoyers auf dem Programm.

Die beiden Angeklagten sollen unter anderem auch noch drei Motorräder gestohlen und eine Indoor-Hanfproduktion in Niederönz betrieben haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine Patrone gefunden, die zum Raubüberfall auf den Sternen passte, wo der Täter in Richtung eines Gastes geschossen hatte.

So stellte die eventualvorsätzliche, versuchte Tötung den schwerwiegendsten Anklagepunkt dar und Staatsanwältin Claudia Scartazzini forderte für Rolf M. eine Freiheitsstrafe von acht Jahren. In der ersten Einvernahme habe dieser die Tat gestanden und den Ablauf detailliert beschrieben. «Es ist nicht logisch, dass er in der Schlusseinvernahme den mysteriösen Kollegen Samir als Täter ins Spiel bringt.»