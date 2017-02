Die Regierung wird im Rahmen der neu auszuarbeitenden Umsetzung der neuen Vorlage USR IV wahrscheinlich auch diesen Punkt wieder aufnehmen. Diese Absicht hatten wir übrigens bereits in unserem Strategiepapier vom 18. Oktober als mögliche flankierende Massnahme erwähnt. Allerdings wird diese natürlich ebenfalls zu Mindereinnahmen führen.

Wo wäre der Ruf nach Steuersenkungen am ehesten berechtigt?

Bei den tiefsten Einkommen, sowie bei den mittleren Einkommen, die nicht von der Prämienverbilligung profitieren können. Wir können die Prämienverbilligung nicht immer weiter erhöhen, das ist ein Problem für den Mittelstand.

Wo steht der Kanton Solothurn mittelfristig im Steuerwettbewerb unter den Kantonen?

Zurzeit sind wir fast überall weit hinten. Bei den juristischen Personen sind wir auf dem viertletzten Platz. Bei den natürlichen Personen muss es das Ziel sein, bei den tiefsten Einkommen vom letzten Platz wegzukommen. Bei den mittleren und hohen Einkommen stehen wir etwa in der Mitte der zweiten Hälfte. Im westlichen Teil der Schweiz sind wir für die hohen Einkommen attraktiv.

Wo sehen Sie in den nächsten vier Jahren Chancen und Risiken für die Kantonsfinanzen?

Die Risiken liegen im Bereich der Sozial- und Gesundheitskosten. Die Kostentreiber liegen dort ausserhalb unseres Einflussbereichs. Der Kanton muss an Spitalbehandlungen seiner Einwohner 55 Prozent zahlen, das ist Bundesgesetz. Wir bekommen einfach die Rechnungen für die Behandlungen in den Spitälern der ganzen Schweiz, das ist fast nicht budgetierbar.

Die Chancen liegen im nachhaltigen Wachstum. Abgesehen von den Steuern ist Solothurn ein attraktiver Standort: Gutes Bildungssystem, Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, ausgezeichnete Verkehrslage, Nähe zu anderen Unternehmen, kurze Wege zum Regierungsrat. In die Infrastruktur hat der Kanton bereits massiv investiert, zukünftig wird er es mit der Umfahrung Klus tun. Das Schwarzbubenland verzeichnet erfreuliche Zuzüge aus der Region Basel.

Schlechte Ergebnisse von Alpiq wirken sich auf mehreren Ebenen auf den Kanton aus. Hat der Regierungsrat eine Strategie zum Ausstieg aus der Beteiligung an Alpiq?

Nein, der Kanton Solothurn hat keine Ausstiegsstrategie. Der Kanton und die Region Olten haben 50 Jahre lange sehr profitiert von Atel und Alpiq, da müssen wir es akzeptieren, wenn es jetzt nicht so gut läuft. Der bestehende Aktionärsbindungsvertrag schliesst einen heutigen Ausstieg aus. Er ist ab dem Jahr 2018 und frühestens auf 2020 kündbar. Auf diesen Zeitpunkt muss eine Strategie entwickelt werden.

Vor Ihrer ersten Wahl 2013 wurden Sie von Gewerbeverband und Handelskammer nicht unterstützt. Ist Ihr Verhältnis zu den Wirtschaftsverbänden heute besser?

Das Verhältnis war nie schlecht. Schon als Fraktionspräsident hatte ich gute Kontakte zu den Wirtschaftsverbänden. Heute nehme ich ab und zu an den Vorstandssitzungen der Handelskammer teil, dazu kommen viele Unternehmensbesuche und direkte Kontakte mit Führungspersonen aus der Wirtschaft. Für die jetzigen Wahlen unterstützen der Vorstand des Gewerbeverbands und die Handelskammer alle Bisherigen, also auch mich.

Sie wurden 1981 in den Verfassungsrat gewählt, am Ende der nächsten Amtsperiode werden Sie 40 Jahre in der Solothurner Politik überblicken können. Was hat sich verändert?

Als 26-Jähriger mit dem Verfassungsrat einsteigen zu können war ein Glück für mich. In den Jahren 1981 bis 1986 herrschte eine positive Aufbruchstimmung im Kanton. Man hat Chancen und Möglichkeiten für den Kanton Solothurn gesehen. Wir haben über die Parteigrenzen hinweg miteinander politisiert und an Lösungen gearbeitet – so habe ich Freude bekommen an der Politik. In den 90er Jahren ist es langsam zu einer Stiländerung in der Politik gekommen, die Debatten wurden härter. Man hat begonnen, mit vorhandenen Problemen Ängste zu schüren, statt sie vereint zu lösen. Aber trotz einzelnen Ausnahmen hat der Kanton Solothurn eine anständige, hohe Streitkultur.

In den USA und verschiedenen europäischen Ländern deuten Wahlen und Abstimmungen auf eine Abkehr von bisherigen Gewissheiten hin. Sehen Sie Gefahren für die Schweiz?