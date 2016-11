Um das Schweizer Strassennetz vom Schwertransport zu entlasten, sollen Warensendungen in Zukunft in unterirdischen Tunnelsystemen transportiert werden. In einer ersten Etappe soll ein Tunnel von Zürich – unter dem Kanton Aargau durch – bis nach Härkingen führen. Die Idee für das Konzept stammt vom Förderverein «Cargo Sous Terrain», dem der Bundesrat gestern Donnerstag seine Unterstützung zugesichert hat. Jedoch nur unter der Bedingung, dass sich die Kantone Zürich, Aargau und Solothurn, die von der ersten Teilstrecke betroffen wären, mit der Realisierung einverstanden erklären und das Projekt in ihre regionale Verkehrsplanung aufnehmen.