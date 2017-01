Dass die CVP in Mümliswil-Ramiswil dominiert, hänge stark mit der Treue zusammen, die ja auch ein christlicher Wert sei, glaubt Ortsparteipräsident Alois Christ. «Hat man sich einmal für uns entschieden, bleibt man bei uns.»

Christ leitet die Partei, mit Unterbruch, seit 13 Jahren. Er ist zuversichtlich, die absolute Mehrheit im Gemeinderat bei den Wahlen vom 21. Mai verteidigen zu können. Auch dank den Stimmen der Landwirte, die man zurückgewinnen will. Weil der erste Wirtschaftssektor in Mümliswil-Ramiswil noch immer viele Arbeitsplätze stellt, sind die Bauern eine umworbene Wählerschaft.

«Hier muss man sich zeigen»

Die geografische Lage hat die gesellschaftliche und politische Kultur geprägt. In das Guldental gelangt man entweder über einen von zwei Pässen oder durch eine enge Schlucht in der Hauensteinkette. Rundherum liegen die Höhenzüge des Juras. «Wer einmal hier zu Hause ist, geht nicht so schnell wieder weg», sagt Elvira Bader.

Sie muss es wissen. Die ehemalige Nationalrätin stammt aus einer traditionellen CVP-Familie und verbrachte ihr ganzes Leben im Talkessel, der auch schon mal als «Vater-Unser-Loch» verspottet wurde. Die Abgeschiedenheit stärkt den Zusammenhalt. Rund 50 Vereine zählt das Dorf mit knapp 2500 Einwohnern.

Nicht einmal die drei Jodlerklubs beklagen sich über Nachwuchssorgen. Bis auf die Musikgesellschaft Konkordia gab es zahlreiche Vereine sogar in doppelter Ausführung. Noch heute betreiben die katholischen Turner die Körperertüchtigung nach Feierabend in einer eigenen Fraktion.

Politisch gefärbt waren auch die Beizen. Als Freisinniger ging man in den «Ochsen». «Da hätte mein Vater früher keinen Fuss hineingesetzt», sagt Alois Christ. Die «Schwarzen» tranken ihr Bier in der «Schweizerhalle» oder im «Engel». Die wahre Hochburg für die CVP aber war die «Limmernschlucht».

Der Gasthof, der eng mit der Partei verbunden war, wurde vor zwei Jahren abgerissen. Doch noch immer trifft sich die Kantonsratsfraktion vor den Sessionen im Dorf. Wer in der Kantonalpartei aufsteigen wolle, komme an Mümliswil nicht vorbei, stellt Christ klar. «Hier muss man sich zeigen.» So wie die beiden Regierungsräte Roland Heim und Roland Fürst, die am Sonntag am Pastetliplausch der CVP auftraten.