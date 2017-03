Ohne übliche Traktanden trafen sich die rund 30 Grünen am Montagabend in Olten. Es ging nur um eine Frage: Wollen die Grünen mit Brigit Wyss in den zweiten Regierungsratswahlgang ziehen oder nicht? Und diese Frage war schnell geklärt: «Einstimmig, aber nicht leichtfertig und schon gar nicht naiv», schlage der Vorstand ein «Ja» vor, sagte Parteipräsident Felix Wettstein. «Wir haben eine Top-Kandidatin und sie hat Lust.»

Die Chancen auf eine Zweiervertretung Links-Grün in der Solothurner Regierung seien so gross wie noch nie. Wyss sei auf 40,3 Prozent der Regierungsratswahlzettel gestanden. «Das ist mehr als vor vier Jahren», so Wettstein.

Ein Nein würde nur Enttäuschung und Irritation bei den Grünen-Wählern auslösen. Die Parteimitglieder schickten Wyss einstimmig und mit Applaus in den zweiten Wahlgang. Widerspruch gab es nicht.

Wettstein wies aber auch auf die Abers hin: «Wir wissen um das Risiko, dass sich die Reihen auf bürgerlicher Seite schliessen und Brigit Wyss auf dem sechsten Platz landet.» Dies war der Stadtsolothurnerin schon vor vier Jahren passiert. Anders sei aber, dass die CVP heuer ihre Kandidaten im Trockenen habe und freier entscheiden könne.