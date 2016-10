Einheimische Tiere kennenlernen und Greifvögel hautnah erleben? Wem dies gefällt, der sollte einen Ausflug in den Zoo Siky Ranch unternehmen. Mit dem Auto gehts von Oensingen nach Balsthal, dann durchs Thal Richtung Moutier bis zur westlichsten Gemeinde des Kantons Solothurn Gänsbrunnen.

Dann knapp über dem «Röstigraben», in Richtung des jurassischen Crémines, hier liegt die Siky Ranch. Wer will, kann auch von Oberdorf aus die kurvenreiche Strasse über den Weissenstein nehmen oder mit der BLS durch den momentan viel besprochenen Weissensteintunnel bequem bis zur Station Crémines Zoo fahren.

Einen Greifvogel haben

Seit Christophe Keller die Siky Ranch 2014 übernommen hat, hat sich hier viel verändert. Die weissen Tiger, Löwen und Affen des Jerry Wegmann sind verschwunden, stattdessen gibt es einheimische Tiere und viele Vögel zu bestaunen.

Die Hauptattraktion des Zoos ist die Falknerei. Täglich präsentiert Keller mit zwei Assistentinnen in einer 20-minütigen Show das Können seiner Schützlinge. Die Erwachsenen lauschen auf weissen Plastikstühlen den via Lautsprecher in Französisch und Deutsch vorgetragenen Geschichte der Falknerei, während die Kinder auf dem danebenliegenden Spielplatz noch spielen. Zuhören ist ja nicht so spannend.

Doch spätestens wenn Keller mit einem Falken auf dem Arm vor die Zuschauer tritt, sitzen alle gebannt auf ihren Plätzen. Zu jedem Tier erzählt er das Wichtigste über Art und Herkunft. Den nicht französischsprechenden Besuchern werden kleine Dossiers mit den wichtigsten Informationen ausgehändigt.

Keller präsentiert vom Storch bis zum Geier viele verschiedene Vögel. Den Raben Zoulou lässt er auf die Köpfe der Kinder hüpfen, mit dem Sakerfalken Isis und einer Beute-Attrappe, die in der Luft geschwungen wird, demonstriert er die Jagd. Kreuz und quer über die Zuschauer fliegen die Greifvögel, weil Keller und die Assistentinnen, auf deren harten Handschuhen die Tiere landen, nicht nur vor, sondern auch hinter den Besuchern stehen.

Beeindruckend ist der Weisskopfseeadler Atlas, das Maskottchen der Siky Ranch und Wappentier der USA. Auch der majestätische Uhu Nala fasziniert die Zuschauer, ganz von Nahem darf man ihn nach der Show auf Kellers Arm betrachten.

Nur keine Hektik

Sind die Greifvögel wieder in ihren Käfigen, findet gleich der nächste Event statt: Das Ponyreiten. Die Kinder drehen zufrieden auf den Ponyrücken ihre Runden. Und es gibt noch mehr zu sehen, denn ein wenig später findet die Fütterung der Erdmännchen, Wölfe und Waschbären statt.

Ein Teil der Siky Ranch liegt im Wald. Es ist angenehm kühl und schattig unter den Bäumen. Nebst dem Lachen der Kinder, hört man nur noch das Krächzen der Vögel. Die jungen Wildschweine dösen in der Sonne, während Rehe über die Wiese rennen. Unterbrochen wird die Ruhe vom Tuten des kleinen Siky- Ranch-Zügleins, das über das Zooareal tuckert.

Einiges gegen den Hunger

Zur Stärkung ist ein Besuch im Restaurant möglich. Hausgemachte Süssigkeiten wie Schokoladekuchen oder Berliner sind zu haben. Jeden Mittag gibt es ein Menü, dazu eine kleine Auswahl an Tartes. In wenigen Wochen soll das Restaurant auch am Donnerstagabend geöffnet sein, ist zu erfahren.

An den Abenden wird die Speisekarte umfangreicher sein als das aktuelle Mittagsangebot. Ein Plakat am Buffet weist auf eine weitere neue Attraktion der Siky Ranch hin. Im mietbaren «unentdeckten Häuschen» mitten im Zooareal können bis zu sieben Personen «eine Nacht bei den Wölfen» verbringen.

Die Schatten werden langsam länger auf der Siky Ranch. Müde sitzen die Kinder mit ihrer Familie auf der Terrasse und schlecken eine letzte Glace, bevor es nach Hause geht.