Andres Z., der St.-Ursen-Brandstifter, ist eigentlich ein freier Mann. Er bleibt aber weiterhin in Haft, obwohl das Bundesgericht seine Freilassung gefordert hat und keinerlei Massnahmen gegen ihn vorhanden sind. Er ist nun ein Fall für die KESB.

«Die KESB kommt dann ins Spiel, wenn jemand selbstgefährdet ist, das heisst, wenn eine Person schutzbedürftig ist und ihr Leben nicht mehr selbst bestreiten kann oder auf Grund einer Erkrankung oder Sucht auf Hilfe angewiesen ist», erklärt Nora Markwalder, Assistenzprofessorin für Strafrecht, in der Sendung Fokus von «Tele M1».

Im Fall des Andres Z. sei es so, dass dieser via KESB weiterhin in Haft bleiben muss, obwohl er seine Strafe schon abgesessen hat. Dies, weil gegen ihn eine Gefährdungsmeldung von der Staatsanwaltschaft heraus gegeben wurde.

Das bedeutet, dass die KESB nun den Fall zu bearbeiten hat und prüft, ob Andres Z. allenfalls eine Gefährdung für sich selbst darstellt und deshalb fürsorgerisch untergebracht werden muss.