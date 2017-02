Dass das Niederamt zur rechten Hochburg werden konnte, erklärt Wobmann mit seiner Spürnase für die Sorgen der Menschen. Seine Partei packe «heisse Eisen» an, bevor sich andere trauen würden. In Gretzenbach seien dies etwa eine Steuersenkung oder die Verkleinerung des Gemeinderats von 13 auf 7 Mitglieder gewesen. Sein Leben im beruflichen Aussendienst oder als Gastredner an zahlreichen Auftritten spiele sich bei den Leuten ab. «Danach renne ich nicht davon, sondern setze mich hin. Da höre ich, was die Menschen beschäftigt.» Auch wenn er in Bern oder im Niederamt abends in eine Bar gehe, sei er oft Sorgenonkel. «Da höre ich etwa, dass man als Frau abends in Aarau nicht mehr frei herumlaufen kann. Das war früher nicht so.»

Opposition gegen Asylzentrum

Bei den letzten Nationalratswahlen wurde die SVP klar zur stärksten Solothurner Partei. Bei den kantonalen Wahlen reichte es dagegen bisher nicht an die Spitze, auch bei Kommunal- und Personenwahlen schneidet die Partei schlechter ab. Wobmann erklärt dies mit den SVP-Steckenpferden Freiheit, Unabhängigkeit, Neutralität, Zuwanderung und Volksrechte, die eigentlich eidgenössische Themen seien.

Doch vieles davon spiegle sich in den Gemeinden wieder. Konkret zeige sich dies am Asylzentrum, das vergangenen Herbst in der Zivilschutzanlage Gretzenbach eröffnet wurde. Weil viele Flüchtlinge später von der Sozialhilfe lebten, müssten die Bürger Investitionen in Bildung, Energieversorgung oder in die Verkehrsinfrastruktur mit Steuererhöhungen teuer bezahlen.