Von «Minenfeldern» auf dem politischen Parkett spricht Daniel Aebli, Werkleiter der Stahl Gerlafingen AG. Bestehende und geplante politische Entscheidungen würden die Wettbewerbsfähigkeit des Stahlwerks gegenüber der ausländischen Konkurrenz massiv beeinträchtigen. Er erwähnt etwa die Netzkosten. Dank den gesunkenen reinen Strompreisen könne Gerlafingen die Energie zwar zu vergleichbaren Kosten wie die Schwesterwerke in Italien und Frankreich einkaufen. Aber die Netzkosten seien in der Schweiz viel zu hoch. Aebli: «Wenn wir in Frankreich produzieren würden, wären die Netzkosten pro Jahr rund 7 Millionen Franken tiefer.» Umsomehr stört er sich an der Absicht, dass die «dicken Stromleitungen», wie sie das Stahlwerk als Grossverbraucher benötigt, mehr kosten sollen. Das führe dazu, dass die Netznutzung noch teurer wird. Vehement wehrt sich Aebli gegen die diskutierte Einführung einer Abgabe auf Graustrom (Energie aus unbekannter Herkunft). Das führe zu höheren Strompreisen und schmälere die Konkurrenzfähigkeit von Gerlafingen weiter. Denn alle im nahen Ausland produzierenden Mitbewerber müssen solche Abgaben nicht bezahlen. «Die Graustromabgabe würde das Aus für das Stahlwerk bedeuten.» Ferner seien die Transportkosten in der Schweiz wegen dem Kabotageverbot viel höher als in Europa. «Zum Schutz des hiesigen Transportgewerbes dürfen inländische Transporte nur mit Schweizer Lastwagen durchgeführt werden.» Das führe dazu, dass Transporte aus Deutschland nach Zürich günstiger seien als jene aus Gerlafingen. Als weiteres Beispiel führt Aebli die 2016 in Deutschland eingeführte Überwachungsregelung an. Demnach müssen Firmen ausserhalb der EU Stahllieferungen nach Deutschland – «unserem wichtigsten Exportmarkt» – ausführlich dokumentieren. «Für uns ist damit ein enormer bürokratischer Aufwand verbunden.» Umgekehrt zähle das neue Regime für ausländische Stahlwerke aber nicht. «Hier fehlt es der Schweizer Politik an Rückgrat.» Aebli fordert eine Industriepolitik, aber nicht im Sinne von Subventionen. Er meint «ein klares Bekenntnis zur produzierenden Industrie mit dem Ziel, dass keine Bestimmungen in die Gesetze einfliessen, welche die heimische Industrie gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligen würden.» Keine Probleme dagegen hat Aebli mit der zur Abstimmung kommenden Energiestrategie 2050. Dies im Gegensatz zum Branchenverband Swissmem. Es sei der grösstmögliche Kompromiss, mit dem man leben könne. Hinter der Zustimmung steckt auch Eigeninteresse. «Die Vorlage befreit nämlich grosse Stromverbraucher von der Pflicht, 20 Prozent der KEV-Rückerstattung in Energieeffizienzmassnahmen zu stecken, die kaum noch etwas bewirken.» (FS)